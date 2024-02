Elena Ethel Schlein, detta Elly (IPA: /'lli 'lain/; Lugano, 4 maggio 1985), è una politica italiana con cittadinanza statunitense naturalizzata svizzera, segretaria del Partito Democratico dal 12 marzo 2023.

Ucraina: Schlein, ‘nostra posizione chiara, obiettivo cessate fuoco e pace giusta’ La Sicilia

Guerra in Ucraina, Schlein ai militanti Pd che chiedono la pace: “Va fatto sforzo diplomatico che… Il Fatto Quotidiano

In Spagna trattori ancora in strada, attese nuove proteste: (ANSA) - MADRID, 19 FEB - Alti costi di produzione, "concorrenza sleale" delle importazioni da Paesi terzi, normative considerate troppo rigide: il mondo agricolo spagnolo mantiene intatte le proprie ...

Manifestazione a Roma per Navalny, da Salvini a Conte: quali leader politici non scenderanno in piazza: Fiaccolata in piazza del Campidoglio a Roma “per Navalny, per la libertà” prevista nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio 2024. L’iniziativa è stata promossa da Carlo Calenda. Tutte le sigle politiche e ...

Coppie di fatto: Schlein, ‘in Grecia dalla destra sì a matrimonio, è il momento dell’Italia’: Roma, 19 feb (Adnkronos) – “Il Grecia, nonostante un governo di destra, hanno approvato il matrimonio ugualitario. E’ il momento dell’Italia. Continuiamo a batterci in questa direzione, per una misura ...