Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | La vedova di Navalny | «Putin ha ucciso mio marito perché non poteva piegarlo» Kiev | «Pilota russo disertore morto in Spagna»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Leindi lunedì 19 febbraio, in diretta. Allarme aereo in tutta l’: «Nella notte abbattuti 4 droni lanciati dai russi»

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 19 febbraio, in diretta. Allarme aereo in tutta l’ Ucraina . Kiev : «Nella notte abbattuti 4 droni ... (corriere)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 19 febbraio, in diretta. Allarme aereo in tutta l’ Ucraina . Kiev: «Nella notte abbattuti 4 droni ... (corriere)

Navalny, Renzi "Putin responsabile e l'Europa si deve svegliare": Sul conflitto fra Russia e Ucraina: "Difficile dire il punto - ha risposto Renzi - in questi anni siamo stati vicini ad una pace che è più corretto chiamare compromesso. Oggi abbiamo una serie di ...

Tutti i partiti in piazza a Roma per Navalny: ... non solo ricorda il "protocollo di collaborazione tra la Lega e Russia Unita", ma attacca frontalmente i 5 stelle: "ogni quarto d'ora ci spiegano che dobbiamo smettere di mandare armi all'Ucraina, ...

Le Figaro: alla Conferenza di Monaco 'il campo occidentale si è bloccato in un senso di impotenza': "L'anno scorso pensavamo che l'Ucraina avrebbe vinto. Quest'anno si dice che vincerà la Russia", ha osservato il primo ministro norvegese. Una settimana fa, i servizi segreti norvegesi hanno ...