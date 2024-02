Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | La vedova di Navalny | «Putin ha ucciso mio marito perché non poteva piegarlo» Biden | «Valutiamo altre sanzioni dopo la morte di Navalny»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Leindi lunedì 19 febbraio, in diretta. Allarme aereo in tutta l’. Kiev: «Nella notte abbattuti 4 droni lanciati dai russi»

Ricchi e Poveri: "Mille euro di pensione. Poco rispetto a quanto abbiamo versato": Il tour porterà i Ricchi e Poveri anche all'estero, in Australia e in Canada, ma non in Russia, dove sono ancora oggi popolari. Dopo l'invasione in Ucraina, hanno messo dei paletti: "Da quando c'è la ...

Navalny, la moglie: "Avvelenato con Novichok". Indagine durerà almeno 14 giorni: ...reso omaggio al leader dell'opposizione Intanto oltre 300 persone sono state arrestate in Russia ... Memoriali per Navalny anche nella capitale Mosca e persino nella città di Luhansk, nell'Ucraina ...

Ucraina. Come si spiegano le diserzioni di massa dai fronti di guerra: ... al fine non certo romantico e popolare di corrispondere al progetto Usa, Nato e Ue di trasformare l'Ucraina in una immensa base militare Nato ai confini della Russia e in posizione di guerra contro ...