Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | La vedova di Navalny | «Putin ha ucciso mio marito perché non poteva piegarlo Avvelenato con il Novichok»

Allarme aereo in tutta l'. Kiev: «Nella notte abbattuti 4 droni lanciati dai russi»

Il vice primo ministro russo Yuri Trutnev, responsabile della politica artica del paese, in un incontro a Mosca ha affermato che i diritti russi ... (today)

Il conflitto russo-ucraino è uno scontro politico, diplomatico e militare iniziato de facto dal febbraio del 2014 e che dal febbraio 2022 vede fronteggiarsi le truppe regolari dei due paesi dell’Europa orientale.

Russia avanza in Ucraina. Putin: "Pronto per dialogo con Kiev". LIVE Sky Tg24

Guerra Russia-Ucraina, i russi avanzano, Putin parla di dialogo con Kiev. Borrell: “Intitoleremo a Navalny le… La Stampa

Dopo Avdiivka cade Robotyne: l'Armata russa avanza nel sudest dell'Ucraina: Con la conquista della piccola enclave di Robotyne, i russi possono puntare su Zaporizhzhia. Gli analisti sono convinti che i ritardi degli aiuti occidentali per la difesa dell'Ucraina aiutano i russi ...

L’Ucraina pianifica trasporto di container per i porti del Danubio: (Il porto di Reni, Ucraina sul Danubio; foto courtesy USPA) Port of Reni. La compagnia di navigazione statale Ukrainian Danube Shipping Company (UDP) ha annunciato che sta pianificando un servizio per ...

Le fonti della disinformazione – Biolab in Ucraina: Ci è stato segnalato un articolo apparso sul blog di Marco Tosatti, blog che abbiamo trattato più volte qui su BUTAC, e su cui onestamente non ci viene da ...