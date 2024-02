Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | La vedova di Navalny | «Putin ha ucciso mio marito perché non poteva piegarlo Avvelenato con il Novichok» Zelensky al fronte orientale a Kupyansk con i soldati

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Leindi lunedì 19 febbraio, in diretta. Allarme aereo in tutta l’. Kiev: «Nella notte abbattuti 4 droni lanciati dai russi»

Chi è Yulia Navalnaya, la moglie di Navalny attacca Putin: 'Avvelenato con il Novichok, prenderò suo posto': ... un vero e proprio "piatto tipico" utilizzato anche durante la guerra in corso in Ucraina. Si riferisce a una classe di neurotossine sviluppate in Unione Sovietica e in Russia negli anni '80 e '90. ...

Ue: von der Leyen si candida per un secondo mandato alla Commissione. Oggi a Bruxelles la moglie di Navalny: ... a partire dal Covid fino alla guerra in Ucraina."Siamo riusciti a scongiurare una grave recessione economica, e nel pieno della ripresa la Russia ha invaso l'Ucraina con la più grande guerra in ...

Media, 'confermati almeno 44.654 soldati russi morti in Ucraina': Attraverso una ricerca open source, il media indipendente russo Mediazona, insieme con Bbc Russia, ha confermato i nomi di 44.654 soldati russi uccisi dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, nel febbraio 2022.