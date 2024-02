Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | La vedova di Navalny | «Putin ha ucciso mio marito perché non poteva piegarlo Avvelenato con il Novichok» Kiev | «I russi stanno attaccando Zaporizhzhia e avanzano»

Ucraina Russia - le notizie sulla guerra di oggi | La vedova di Navalny : «Putin ha ucciso mio marito perché non poteva piegarlo. Avvelenato con il Novichok». Zelensky al fronte orientale a Kupyansk con i soldati

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 19 febbraio, in diretta. Allarme aereo in tutta l’Ucraina. Kiev: «Nella notte abbattuti 4 droni ... (corriere)