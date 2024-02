Ucciso perché impediva il passaggio in autobus con la gamba | accusato 13enne

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il ragazzo ora dovrà presentarsi in tribunale: ha mostrato completo disinteresse per la vita dell’uomo che non lo faceva passare Altra tragedia che riguarda un’arma da fuoco avvenuta in America. È un tema sempre molto chiacchierato nel paese che ora ha mietuto un’altra vittima. Il protagonista, questa volta, è un ragazzo veramente giovane. Si tratta di unche di recente è statodi aver sparato a morte a un uomosemplicemente bloccava il corridoio su unpubblico con una. Il tutto è accaduto nella città di Denver, in Colorado. Si tratta ovviamente di omicidio di primo grado da parte di un minorenne insieme a diversi altri crimini, come hanno comunicato nella giornata di giovedì i pubblici ministeri.nell’...