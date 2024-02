Ubriaco | picchia la moglie | lei si barrica in camera con le figlie piccole e chiama il 112

Maddaloni, ubriaco picchia la moglie davanti figlie minorenni: arrestato dai carabinieri: 7 Maddaloni (Caserta) - Ancora una donna maltrattata ha trovato il coraggio di denunciare. Una nuova richiesta di aiuto giunta nella serata di ieri al numero di pronto intervento "112", ha allertato i ...

Picchia e minaccia la moglie, poi si scaglia contro i poliziotti: arrestato: I poliziotti hanno trovato il 41enne ubriaco e alla loro vista è andato in escandescenza, opponendo resistenza, insultando e minacciando gli operatori. Nel tentativo di contenerlo, l'uomo ha colpito ...

Orvieto, obbliga la moglie a stare in casa a fare la casalinga: braccetto elettronico per 43enne: ... la Prima Squadra vince 21 - 7 contro il Siena → Potrebbe anche interessarti Perugia, rientra a casa ubriaco e picchia la madre: 30enne ucraino arrestato per maltrattamenti