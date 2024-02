UAE Tour 2024 | Tim Merlier imperioso allo sprint nella prima tappa | maxi-caduta nel finale Terzo Mareczko

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sempre la Soudal Quick-Step e ancora Tim! Il belga vince ladell’UAEa Liwa. Sono già otto le vittorie stagionali per la squadra belga, mentre si tratta della terza affermazione per loer dopo le due raccolte all’AlUla. Una volta imperiosa rimontando da dietro e mostrando già di avere una condizione super rispetto a tutta la concorrenza. All’inizio dellail ritmo non è elevatissimo: nessuno si prende la responsabilità di attaccare e il gruppo rimane compatto per tutti i primi 40 km. Quando mancano 120 km alla conclusione, ecco che arrivano i primi tentativi da parte di Marco Murgano e Jake Stewart del Team Corratec – Vini Fantini. La coppia di compagni di squadra arriva a prendere un vantaggio di circa ...