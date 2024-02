(Di lunedì 19 febbraio 2024) LA TIMONE YACHTS è una delle principali aziende italiane nel settore della nautica. Un percorso che parte dall’Adriatico per raggiungere i mari più battuti nel mondo disegnando l’avventura imprenditoriale di Luigi Gambelli (nella foto in basso), che dal 1984 guida la Timone Yachts e ha saputo costruire un’azienda in costante crescita riferimento nel mondo della nautica di. Insieme al socio Paolo Moresco ha veicolato l’attività non solo in Italia, ma anche nel mercato internazionale, dove sta avendo importanti risultati. La Timone Yachts ha infatti messo in atto una strategia d’attacco investendo all’estero, partecipando ai Saloni più importanti, inserendo all’interno del proprio staff commerciale collaboratori giovani e dinamici altamente qualificati anche nella gestione del potenziale armatore straniero e molto attenti nel perfezionare continuamente il servizio ...

Femmine di lusso è un film del 1960 diretto da Giorgio Bianchi, diffuso sulla rete cinematografica in Italia con il titolo Intrigo a Taormina.

U n mare di lusso. Le barche dei vip prendono forma a Senigallia QUOTIDIANO NAZIONALE

Navigare il Lusso: I Giganti Italiani del Mare | investing.com Investing.com Italia

Dalle barche di lusso alla sua cucina di Ganzirri: “Un sogno che si realizza a quasi 50 anni” VIDEO: MESSINA – La salsedine che scorre nelle vene e il coraggio di reinventarsi alla soglia dei 50 anni. La chef Antonella Adragna dopo alcuni anni imbarcata sugli yacht a cucinare per facoltosi ...

Orologi Rolex fuori produzione: un’oasi di valore in un mare di incertezza: In un mondo finanziario sempre più volatile, gli investimenti alternativi come gli orologi di lusso assumono un fascino particolare.

Da Pesaro a Barcellona tra arte e cocktail con relax in mezzo al mare in crociera: Nel numero di febbraio di Check-in, un'immersione nelle esperienze culinarie e negli scenari di Pesaro Caitale della Cultura 2024 oltre a tanti consigli su luoghi imperdibili, hotel e ristoranti in It ...