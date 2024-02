Tyrese Haliburton show da padrone di casa ad Indianapolis | brilla anche nella notte delle stelle

Tyrese Haliburton (Oshkosh, 29 febbraio 2000) è un cestista statunitense professionista nella NBA con gli Indiana Pacers. È il cugino di Jalen Suggs e dell’ex Lakers Eddie Jones.

Basket All Star Game NBA all'Est: A meritarsi l’MVP della serata è stato Damian Lillard. Per il disappunto del pubblico che voleva il beniamino di casa Tyrese Haliburton.

All Star Game, vince l'Est con il punteggio record di 211-186. Ma che noia!: Per la prima volta, in un match da sbadigli fin dalle prime battute, si sorpassa quota 200, con un mare di triple (168), tante schiacciate ma senza la minima difesa. Alla fine la Eastern Conference do ...

L’Est batte nettamente l’Ovest nell’All Star Game di NBA: A meritarsi l’MVP della serata è stato Damian Lillard, autore di due canestri da centrocampo. Per il disappunto del pubblico, che ha fischiato la scelta, tutto schierato per il beniamino di casa ...