Tuttosport – la Juve resta al secondo posto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 2024-02-19 00:58:19 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: MONZA – Laseconda: il Milan, a -2 dai bianconeri, perde 4-2 in casa del Monza e sciupa la possibilità di superare la Vecchia Signora in classifica e piazzarsi alle spalle dell’Inter capolista. Dopo nove risultati utili consecutivi (sette vittorie e due pareggi) si interrompe l’imbattibilità dei rossoneri che non perdevano dallo scorso 9 dicembre (3-2 in casa dell’Atalanta). Dal Monza al Monza: il Diavolo, infatti, aveva aperto proprio col 3-0 ai brianzoli questo score positivo e proprio all’U-Power Stadium incassa la quinta sconfitta in questo campionato. Per i biancorossi di Raffaele Palladino quarto match di fila senza sconfitte: dopo il successo in casa contro il Sassuolo (1-0) e il doppio 0-0 contro Udinese e Verona, il Monza vince ancora a sale a quota 33 ...