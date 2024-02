Tutti i misteri sul crollo di Firenze Il pm | Alcuni operai irregolari in Italia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Cinque vittime, tre feriti e tanti, troppi, interrogativi. Sono ancora molti i punti da chiarire sulavvenuto venerdì 16 febbraio nel cantiere del supermercato Esselunga in via Mariti, a. A tre giorni di distanza dal drammatico incidente manca ancora all'appello il quintoo...

La sfida di Yulia Navalnaya: 'Putin ha ucciso mio marito, continuerò il lavoro di Alexei': Leggi Anche Alexei Navalny morto, misteri e incongruenze: cosa non torna sul decesso. L'ipotesi ... 'Vorrei chiedere all'intera comunità internazionale, a tutti i popoli del mondo: dobbiamo unirci e ...

True Detective, Issa Lopez rompe il silenzio sul finale: "Dovete fare teorie": ... in un'intervista con The Hollywood reporter, si è rivolta ai fan ancora immersi nei misteri da ... Non ho intenzione di fare tutti i compiti da sola per voi . Si può interpretare l'intera serie e ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. La portavoce di Navalny: "Negato l'accesso all'obitorio alla madre e agli avvocati". Borrell: "Gli ...: E hanno paura di perdere altre città chiave La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Tutti i misteri sulla morte di Navalny L'ultimo atto d'accusa contro Putin - Ezio Mauro I prigionieri politici ...