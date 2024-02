Tutela dei minori | l’Unione europea apre un’indagine su TikTok

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Annuncio su Twitter del commissario europeo: il procedimento servirà per capire se la piattaforma di ByteDance fa abbastanza per proteggere i più piccoli

(Adnkronos) – Brian Wilson , cantante e co-fondatore dei Beach Boys , è affetto da una forma di demenza , e per questo i figli hanno chiesto che sia ... ()

Pubblicato il 18 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Brian Wilson , cantante e co-fondatore dei Beach Boys , è affetto da una forma di demenza , e per ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Brian Wilson , cantante e co-fondatore dei Beach Boys , è affetto da una forma di demenza , e per questo i figli hanno chiesto che sia ... (ildenaro)

In 45 tra adulti e bambini ripuliscono il bosco di Livorno dai rifiuti: Livorno è intervenuta con un proprio mezzo per la raccolta dei rifiuti debitamente organizzati a ... Tra gli obiettivi associativi emerge l'impegno ad incentivare la sensibilizzazione verso la tutela e ...

Genova Smart City, al via il progetto "Educare le nuove generazioni alla smartcitizenship" tecnologia, innovazione, sostenibilità e ...: ...della vita dei suoi cittadini e promuove comportamenti rivolgendosi a tutte le generazioni per rendere la società sempre più sostenibile in termini di sviluppo economico e sociale, inclusione, tutela ...

++ Ue, indagine su TikTok, sospette violazioni tutela minori ++: "Oggi apriamo un'indagine su TikTok per sospetta violazione della trasparenza e degli obblighi di tutela dei minori". Lo annuncia il commissario europeo al mercato interno Thierry Breton su X.