Tutela dei minori | l’Unione europea apre un’indagine su TikTok

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Annuncio su Twitter del commissario europeo: il procedimento servirà per capire se la piattaforma di ByteDance fa abbastanza per proteggere i più piccoli

Annuncio su Twitter del commissario europeo: il procedimento servirà per capire se la piattaforma di ByteDance fa abbastanza per proteggere i più ... (repubblica)

Perequazione territoriale e altre buone pratiche per contrastare lo sfruttamento intensivo delle risorse. Dall’Emilia-Romagna a Roma, passando per ... (ildenaro)

Barrette Milka Oreo ritirate: rischio frammenti in plastica: Si va divieto di consumo, così da tutelare la propria salute e quella altrui ... Passiamo ora al motivo del richiamo dagli scaffali dei supermercati. In via precauzionale l’azienda ha scelto di ...

Sport come professione, a Bari il master Uniba: all'inaugurazione il ministro Abodi: senza dimenticare la tutela dei diritti dei bambini e dei lavoratori. È una sfida per lo sport, per i suoi protagonisti e per chi si accosta a un mondo eterogeneo per diventarne un professionista».

Ad Asti un progetto tutela il benessere dei migranti: Tre le linee d'azione: il profilo psichico dei migranti, la tutela della salute e gli interventi a difesa della genitorialità e della salute madre-bambino, che passeranno attraverso la formazione e ...