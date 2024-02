Tumore dell' esofago | fumo e obesità i principali fattori di rischio

La neoplasia (dal greco , nèos, «nuovo», e ps, plásis, «formazione») o tumore (dal latino tumor, «rigonfiamento»), noto anche come cancro nel caso di tumori maligni, è, in patologia, «una massa di tessuto che cresce in eccesso ed in modo scoordinato rispetto ai tessuti normali, e che persiste in questo stato dopo la cessazione degli stimoli che hanno indotto il processo», come chiarisce la definizione coniata dall'oncologo Rupert Allan Willis .