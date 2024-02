Trudeau annuncia la visita in Canada di Meloni il 2 marzo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La presidente del Consiglio Giorgiasarà inper incontrare Justinil 2. A dare l'annuncio il primo ministro canadese, sottolineando che "e Italia sono amici, partner e alleati". Il rapporto tra i due Paesi, dicein una nota, "è rafforzato dal nostro impegno condiviso a favore dell'azione per il clima, dell'innovazione e della difesa della democrazia. Non vedo l'ora di accogliereine di lavorare insieme per rendere la vita migliore sia per i canadesi che per gli italiani". Al centro dei colloqui "le sfide globali" su cui i due Paesi lavorano "insieme", nell'ambito della presidenza italiana del G7. "Ile l'Italia - si legge nella nota canadese - impegnati a sostenere ...

