Trovati i cadaveri di due fratellini scomparsi | i resti in una valigia e in un blocco di cemento

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 19 febbraio 2024) I corpi di due bambininel 2018 negli Stati Uniti sono stati ri, uno in unae l'altro in undi, e due persone sono state fermate con l'accusa di omicidio. Il mese scorso la polizia aveva inizialmente trovato idi una bambina in un contenitore...