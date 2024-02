Trestina | buon pareggio Secondo tempo in dieci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) PIANESE 11 PIANESE: De Fazio, Remy (1’ s.t. Di Mino), Morgantini, Proietto, Polidori, Alagia, Boccadamo, Simeoni (12’ s.t. Miccoli), Mignani, Ledonne (31’ s.t. Falconi, 41’ Di Martino), Bramante (24’ s.t. Mastropietro). A disposizione: Iurino, Lo Porto, Monanni, Lulli. All. Prosperi.: Fiorenza, Omohonria, Marietti (17’ s.t. Dottori), Conti, Contucci, Sensi, Belli, Menghi (33’ s.t. Soldani), Cardaioli (8’ s.t. Coppini), Di Nolfo (47’ s.t Tosti), Farneti. A disposizione: Pollini, Luchetti, Marioli, Bartolucci. All. Ciampelli. Arbitro: Lascaro di Matera (assistenti Dattilo di Roma 1 e Pancani di Roma 1). Marcatori : 13’ s.t. Ledonne, 35’ s.t. Di Nolfo. Note: angoli 1-5 Ammoniti Remy, Ciampelli, Sensi, Proietto. Espulso Omohonria al 45’ per doppia ammonizione. Recupero 1’+5’. PIANCASTAGNAIO -pari ...