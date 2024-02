Tre fratellini trovati morti in casa | arrestata la madre | il più piccolo aveva solo 10 mesi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

Gli agenti di polizia sono arrivati sul posto dopo una chiamata da parte dei vicini, che segnalavano qualcosa di sospetto nell'abitazione teatro della tragedia. A Bristol tre bambini sono stati trovati morti in un'abitazione. Le vittime sono un bambino di 7 anni, la sorellina di 3 e il fratellino più piccolo, di appena 10 mesi. Sulle cause della morte vige ancora il massimo riserbo. Dramma a Bristol: tre bambini trovati morti in un'abitazione. Una tragedia, dai contorni ancora tutti da chiarire, quella avvenuta la scorsa notte in un sobborgo di Bristol, in Inghilterra. A Sea Mills sono stati scoperti i corpi senza vita di tre bambini: un maschietto di 7 anni, la sorellina di 3 e il più piccolo di 10 mesi.