Travaglio a Fedez | “Selvaggia Lucarelli la tua ossessione perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio,e Mr Marra hanno ospitato Daniele Capezzone e Marco, rispettivamente direttori di Libero e del Fatto Quotidiano. Il tema della conversazione è stato ‘giornalismo selvaggio’. “Sapete quanti articoli sono stati dedicati a Chiara Ferragni e al caso Balocco a dicembre? 6492. Alla guerra in Palestina? 4300. Sui femminicidi? 1300. Questo è un termometro di una stampa sana?“, ha chiestoai suoi ospiti che hanno risposto che lei, avendo 30 milioni di follower, ogni cosa che fa è una notizia. Il rapper ha poi incalzato parlando di Matteo Mariotti (il ragazzo a cui è stata amputata una gamba dopo un morso di uno squalo in Australia) e ha citato indirettamente il caso di Giovanna Pedretti (la ristoratrice che si è tolta la vita). “Matteo, additato da...

«Sei fissato con Selvaggia Lucarelli perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi» . Senza troppi giri di parole Marco Travaglio risponde a ... (open.online)

Travaglio - Fedez, lo scontro: "Selvaggia Lucarelli ha trasformato Chiara Ferragni in Wanna Marchi": Scontro tra Fedez e Marco Travaglio nella puntata di Muschio Selvaggio di oggi. Al centro del confronto, la figura di Selvaggia Lucarelli, su cui si accendono i riflettori durante la chiacchiera, a cui partecipa ...

Fedez querela il Codacons e litiga col direttore del "Fatto Quotidiano" - blue News: Il rapper Fedez si scaglia di nuovo contro l Associazione per la difesa dei consumatori in seguito alle ultime accuse. Fedez ha denunciato per calunnia e diffamazione il Codacons che con un esposto aveva chiesto alla Guardia di Finanza una verifica sulle societ che gestiscono le attivit artistiche del marito di Chiara ...

Travaglio - Fedez, lo scontro: 'Selvaggia Lucarelli ha trasformato Chiara Ferragni in Wanna Marchi': Scontro tra Fedez e Marco Travaglio nella puntata di Muschio Selvaggio di oggi. Al centro del confronto, la figura di Selvaggia Lucarelli, su cui si accendono i riflettori durante la chiacchiera, a cui partecipa ...