Tran Anh Hung | in cucina tra Francia e Vietnam

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nella campagna francese di fine diciannovesimo secolo il famoso gastronomo Dodin Bouffant (Benoît Magimel) soprannominato “il Napoleone dell’arte culinaria”, è affiancato nel suo felice perfezionismo dalla sua impareggiabile cuoca, Eugénie (Juliette Binoche): tra i due nasce un amore professionale e personale, con la complicità della loro passione culinaria, un boccone dopo l’altro. Eugénie, cuoca eccezionale, lavora da vent’anni per Dodin. Nel tempo, dalla pratica della gastronomia e dall’ammirazione reciproca è nato un rapporto romantico. Da questa unione nascono piatti, uno più buono e delicato dell’altro, che arrivano a stupire i più grandi personaggi del mondo. Tuttavia, Eugénie, desiderosa di libertà, non ha mai voluto sposare Dodin. Quest’ultimo decide allora di fare qualcosa che non ha mai fatto prima:re per lei. Nel film il cibo viene narrato, ...