All’alba di ieri, in un tremendo incidente stradale in Messico, ha perso la vita il calciatore 28enne Diego Chávez che militava nell’FC Juárez. ... (sportnews.eu)

Un tragico evento ha sconvolto la comunità di Cesenatico, portando via un giovane studente di soli 16 anni , Federico Para, in un incidente ... (thesocialpost)

Conte Gastone Brilli-Peri (Firenze, 24 marzo 1893 – Tripoli, 22 marzo 1930) è stato un ciclista su strada, pilota motociclistico e pilota automobilistico italiano.

Tragico incidente, trattore contro auto: un morto e un ferito quotidianodipuglia.it

Tragico incidente sul lavoro in Val Sarentino: muore travolto dall'escavatore Alto Adige

Edoardo Bernardi aveva corso in bicicletta con la squadra di Motta. Stava tornando da San Pietro di Feletto. La mamma ha accusato un malore: Un'altra morte bianca in provincia. La vittima è un operaio 30enne, Filippo Segat, che e' morto schiacciato dalla macchina con cui stava lavorando. E' accaduto a Lutrano di Fontanelle. L'uomo ...

Incidente sulla via Ardeatina, motociclista colto da malore investe un pedone e muore: Ha perso il controllo della moto per un malore e ha investito un pedone con la moto. Il tragico incidente è accaduto stamattina in via Ardeatina a Roma. L'uomo, un 59enne italiano, è morto. Tra ...

Tragedia nel napoletano: cade da un albero nel suo terreno agricolo, morto un uomo: GRAGNANO/POMPEI – Tragedia a Gragnano, per la morte improvvisa e tragica di un uomo di 71 anni, residente a Pompei. La vittima, le cui inziali erano D.R., stava svolgendo lavori su un albero nel suo ...