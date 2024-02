Tragedia a Casalnuovo | operaio di 35 anni precipita nel vuoto e muore sul colpo

Un morto e due feriti nell'incidente stradale, la vittima è un giovane calciatore di 22 anni: La Fiat 500 percorre Casalnuovo, quando all'altezza di via Tavernanova accade l'imponderabile. Il conducente perde per ... Tutta la cittadina della Città Metropolitana di Napoli piange per la tragedia ...

Si salva da un incidente , ma viene investito : morto giovane di 26 anni: ... il 26enne originario di Tavernanova, una frazione di Casalnuovo di Napoli , stava percorrendo in ... A quel punto, però, la tragedia. Subito dopo essere uscito dall'abitacolo della sua auto, il giovane ...

Doppia tragedia a Casalnuovo: morti 2 giovanissimi: ha destato dolore e scalpore il post, con la coccarda nera del lutto, pubblicata dal sindaco di Casalnuvo Massimo Pelliccia sulla sua pagina Facebook. 'Questa è una delle giornate più tristi per la ...