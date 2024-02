Traffico Roma del 19-02-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) LuceverdeBuonasera a ritrovati in redazione Sonia cerquetani migliorato ilsul Raccordo Anulare ora sono rallentamenti in carreggiata esterna tra Pontina e Appia si dà alle anche sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e la Salaria nelle due direzioni per il trasporto pubblico bus al posto dei tram per l’intera tratta della linea 8 lavori Questa notte alla galleria Giovanni XXIII con chiusura dalle 22 alle 6 tra via Pineta Sacchetti e via del Foro Italico verso San Giovanni per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità