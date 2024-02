Traffico Roma del 19-02-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani rallentamenti e code per incidente su Viale di Tor di Quinto nei pressi di via delle Fornaci di Tor di Quinto in uscitadisagi per incidente anche in via Gela altezza via Noto trafficato il raccordo anulare con dei carreggiata interna dalla Bufalotta allo svincolo A24 per Teramo e poi in esterna dalla Ponti alla Tuscolana rallentamenti sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria nelle due direzioni lavori Questa notte alla galleria Giovanni XXIII con chiusura dalle 22 alle 6 tra via Pineta Sacchetti e via del Foro Italico verso San Giovanni maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it è tutto Grazie per l'attenzione