Traffico Roma del 19-02-2024 ore 18 | 00

(Di lunedì 19 febbraio 2024) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani incidente con disagi alsulla Cassia altezza via Mariano e poi su Viale di Tor di Quinto nei pressi di via delle Fornaci di Tor di Quinto in uscita dasul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi dalla Bufalotta allo svincolo A24 per Teramo e lungo la carreggiata dalla Pontina la Tuscolana file sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e la Salaria nelle due direzioni per il trasporto pubblico bus al posto dei tram per l’intera tratta della linea o lavori Questa notte alla galleria Giovanni XXIII con chiusura dalle 22 alle 6 tra via Pineta Sacchetti e via del Foro Italico verso San Giovanni maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it è ...