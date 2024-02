Traffico Roma del 19-02-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità è chiusa al transito via Renato Fucini altezza Piazza Primoli incidente con disagi alanche sulla Cassia altezza via Mariano e poi sulla Casilina nei pressi di via varvariana sul raccordo anulare per un veicolo in fiamme rallentamenti è in carreggiata interna tra la Bufalotta e lo svincolo A24 code perlungo la carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana file sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni per il trasporto pubblico la linea tranviaria 3 sostituita da Busseto a Porta Maggiore Trastevere bus al posto dei tram per l’intera tratta della linea 8 mentre la linea 19 è sostituita da autobus tra Valle Giulia e Risorgimento In collaborazione con Luce Verde infomobilità