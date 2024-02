Traffico Roma del 19-02-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

momento ilsul Raccordo Anulare rallentamenti e code lungo la carreggiata interna tra Nomentana e lo svincolo A4 poi carreggiata esterna tra Ardeatina e Appia e per un veicolo in fiamme altezza svincolo A24 file sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni incidenti con ilsu via Nomentana tra viale Pola e viale Gorizia e poi sulla via Cassia altezza via Mariano ed ancora per incidente file su via Casilina nei pressi di via varvariana sulla Pontina rallentamenti e code per lavori in corso tra Pomezia sud e Pomezia centro direzione