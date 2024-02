Traffico Roma del 19-02-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàregolare un collettore solare Tevere a Città di nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente all’ardeatino in sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via Cesare Federici raccomandiamo le dovute attenzioni un’attenzione anche in viale di Tor Bella Monaca dove ci sono cose in prossimità di via Amico Aspertini per un incidente incidente alla Borgata Finocchio sulla Casilina all’altezza di via Vizzini con le code nelle due direzioni incidente anche al Aurelio in via Anastasio II in direzione di via Cipro trasporto pubblico sulla linea a della metropolitana riaperta la stazione Manzoni museo della Liberazione ricordiamo che la linea tranviaria altre sostituita da bussa tra ...