Traffico Roma del 19-02-2024 ore 11 | 30

(Di lunedì 19 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mobilità novità ad orario da oggi per la linea di bus 555 che viaggia tra pantano e Ponte di Nona novità d’orario per favorire lo scambio con i treni della fl2 la stazione di Ponte di Nona prima e ultima partenza della linea 555 restano comunque invariate con l’eccezione della prima corsa da pantano che ha anticipata alle 5 del mattino le altre notizie sono terminati ieri i lavori di ammodernamento dei binari del Lotto a ponte Garibaldi ora quindi è iniziato il esercizio dei tram che viene svolto su tutto il percorso ma senza passeggeri a bordo il servizio con i viaggiatori partirà dopo i collaudi dell’agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali durante questa fase di pre esercizio il collegamento tra Casaletto e Piazza Venezia continua a ...