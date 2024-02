Traffico Roma del 19-02-2024 ore 10 | 00

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Luceverdedi nuovo Man trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare permangono code a tratti in carreggiata interna a partire dalla Bufalotta sino alla Tiburtina successivamente altre cose alla Casilina all’uscita Appia E che avrei già da Terna e rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino sino alla Tuscolana e poi tra le uscite Prenestina e Tiburtina cioccolato Urbano dellalago di ora da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est in tangenziale Code in direzione Stadio Olimpico all’altezza della Stazione Tiburtina e tra salario e l’uscita Campi Sportivi cos’è anche verso San anni dall’uscita Porta Maggiore fino a viale Castrense la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente in via di Bravetta all’altezza di via degli Scrovegni e poi c’è ancora qualche problema per un incidente sulla ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI Eur Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna dalla Bufalotta sino ... (romadailynews)

Roma, albero cade in via del Casaletto: tragedia sfiorata e traffico paralizzato Il Riformista

Roma, incidente stradale sulla A24: traffico rallentato Canale Dieci

Roma, albero cade in via del Casaletto: tragedia sfiorata e traffico paralizzato: Tragedia sfiorata e lunedì mattina da incubo per i cittadini di Roma che risiedono nel Municipio XII. Alle 8.20 ...

Roma, albero cade in via Casaletto: strada bloccata per ore: Alle 8.20 di questa mattina un albero di circa quattro metri e mezzo è caduto invadendo le due corsie di via del Casaletto a Roma. Fortunatamente non si registrano danni a persone o a macchine ma il t ...