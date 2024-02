Traffico Roma del 19-02-2024 ore 09 | 30

(Di lunedì 19 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna dalla Bufalotta sino alla Tiburtina successivamente dalla Casilina allo svincolo Ardeatina a complicare la situazione un incidente all’altezza del Bivio con laNapoli in carreggiata esterna quella tratti a partire dall’ uscita Trionfale Ottavia fino allo svincolo Pisana coda anche tra il bivio con laFiumicino e l’uscita Laurentina è ancora tra l’uscita Prenestina e lo svincolo Tiburtina cos’è la turbano dellaViale Palmiro Togliatti alla tangenziale est mentre la polizia locale Ci segnala un incidente in via di Bravetta all’altezza di via degli Scrovegni inevitabili le ripercussioni altro incidente sulla Ardeatina do ilpressoché ...

Il traffico di droga è un sistema di compravendita illegale delle sostanze stupefacenti.

Roma, albero cade in via del Casaletto: tragedia sfiorata e traffico paralizzato Il Riformista

Roma, incidente stradale sulla A24: traffico rallentato Canale Dieci

Bloccati nel girone infernale del centro, traffico in tilt da via Marina al lungomare: Domenica difficile per il traffico a Napoli. La mattinata di ingorghi è stata seguita da un pomeriggio di code in via Acton, in piazza Municipio e in via Marina. Lunghe anche le attese nella galleria ...

Sicilia, chiude al traffico l’autostrada Catania-Siracusa: orari e giorni coinvolti: L'autostrada sarà chiusa durante le ore prestabilite per attività di formazione dei Vigili del Fuoco all’interno delle gallerie.

Caldo record, tutti al mare: Traffico a tratti intenso si è avuto in tarda mattinata sull'Aurelia verso Fregene e Maccarese. Mentre tra le 16.00 e le 19.00 sulla via del Mare si procedeva a passo d'uomo con tempi di percorrenza ...