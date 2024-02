Traffico Roma del 19-02-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna dalla Bufalotta sino alla Tiburtina successivamente dalla Casilina allo svincolo Ardeatina a complicare la situazione un incidente all’altezza del Bivio con laNapoli in carreggiata esterna quella tratti a partire dall’ uscita Trionfale Ottavia fino allo svincolo Pisana coda anche tra il bivio con laFiumicino e l’uscita a Laurentina e ancora tra l’uscita Prenestina e lo svincolo Tiburtina cos’è la turbano dellaViale Palmiro Togliatti alla tangenziale est mentre la polizia locale Ci segnala un incidente in via di Bravetta all’altezza di via degli Scrovegni inevitabili le ripercussioni altro incidente sulla Ardeatina do ilè pressoché ...