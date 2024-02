Tra contemporaneità e romanticismo | i best of dalla London Fashion Week

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Life&People.it Le influenze di “Povere creature!” irrompono nelle sfilate delladi Londra Autunno-Inverno 2024-2025. Pizzi, crinoline, maniche a palloncino e altri tocchi romantici si mescolano con la grande, creando quel ponte tra tradizione e innovazione tipico della rassegna londinese. Non mancano poi altre tendenze, tra cui emerge un ritorno allo space age e la prosecuzione del balletcore, stile presente da inizio stagione. Bora Aksu riscopre i collant bianchi Potrebbero uscire dal guardaroba di Bella Buxter (Emma Stone in “Povere Creature!”) i capi di Bora Aksu, brand che propone una collezione intrisa di“contemporaneo”. La sfilata, in realtà ispirata alla pittrice e scultrice Eva Hasse, intende indagare la forza della fragilità: un concept dark portato in passerella ...

«Un artista non ha casa in Europa se non a Parigi» scriveva Friedrich Nietzsche in Ecce Homo nel 1888. Lo confermò qualche decennio dopo Ernest ... (iodonna)

La missione oggi fra "lontani" e "allontanati": ...nella contemporaneità. Il corso si compone di dodici lezioni pubbliche interdisciplinari che si svolgeranno dal 21 febbraio al 29 maggio (ogni mercoledì alle ore 17), suddivise in tre ambiti tra loro ...

La Rinascente va on air con la campagna "Have A Great Time". Firma Tbwa Italia e Integer: Continua la collaborazione tra Tbwa\Italia , Integer - scelte dopo gara a novembre - e La Rinascente. L'agenzia firma la ... trasportando l'heritage storico di Rinascente in una contemporaneità ...

Lario Reti Holding presente al 'Walk To The Future' al Lariofiere: 'Guardare al futuro e sapere interpretare i cambiamenti della contemporaneità è fondamentale in ... Director of Operations di Water Europe , traccerà le linee - guida della necessaria sinergia tra gli ...