Tra contemporaneità e romanticismo | i best of dalla London Fashion Week

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Life&People.it Le influenze di “Povere creature!” invadono le sfilate di Londra appena concluse dove sono state presentate le collezioni moda donna Autunno Inverno 2024. Pizzi, crinoline, maniche a palloncino e altri tocchi romantici si mescolano con grande, creando un ponte tra tradizione e innovazione tipico dellalondinese. Non mancano poi altre tendenze, tra cui emerge un ritorno allo space age e al balletcore. Bora Aksu riscopre i collant bianchi Dal guardaroba di Bella Buxter (Emma Stone in “Povere Creature!”) i capi di Bora Aksu, brand che propone una collezione intrisa di“contemporaneo”. La sfilata, in realtà ispirata alla pittrice e scultrice Eva Hasse, intende indagare la forza della fragilità: un concept dark portato in passerella attraverso abiti a balze e ...