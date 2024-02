Touristic Job Day il 23 febbraio

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Si terrà il 232024 presso l’IISS Ezio Vanoni di Menaggio ilJob Day , un evento organizzato dalla Provincia di Como – Centro per l’Impiego di Menaggio in collaborazione con l’Istituto stesso. L’iniziativa si pone l’obiettivo di creare un ponte tra il mondo del lavoro, il sistema scolastico e le persone in cerca di occupazione, con un focus particolare sul settore turistico. La mattina sarà dedicata agli studenti dell’ultimo anno, i quali avranno l’opportunità di esplorare le prospettive di carriera nel settore turistico, incontrando le aziende locali e partecipando a seminari volti ad acquisire le competenze necessarie per affacciarsi al mondo del lavoro. Le tematiche trattate includono tirocinio extracurriculare, self branding, IFTS nel turismo e altre opportunità post diploma. Oltre alle aziende del settore turistico, saranno ...