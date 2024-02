Torre Eiffel chiusa per sciopero | “È in uno stato di rovina e degrado mai visti”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Lunghe file di turisti in attesa ai piedi della, muniti di macchine fotografiche e di tanta impazienza, pronti per salire e visitare il monumento più famoso della Francia. Un’attesa che ora dopo ora inizia a sembrare strana anche al turista più paziente e che in effetti nasconde un problema più grave del troppo L'articolo proviene da Il Difforme.

La decisione è stata annunciata oggi, ma non è stata indicata una data di fine dell'agitazione Tour Eiffel chiusa per sciopero . Lo hanno deciso ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Tour Eiffel chiusa per sciopero . Lo hanno deciso oggi, 19 febbraio 2024, i dipendenti del simbolo numero uno di Parigi e di uno dei ... ()

Parigi, 19 febbraio 2024 – Andare a Parigi e ritrovare la Torre Eiffel chiusa: l’incubo di ogni turista. Ma può diventare realtà per chi si ... (quotidiano)

Francia, la Torre Eiffel chiusa per sciopero dei dipendenti: ...impedito lo scorso 27 dicembre in occasione del centenario della morte dell'ingegnere Gustav Eiffel. Sotto la torre, se ti avvicini, vedi tracce di ruggine. Ci sono dipendenti che hanno più di 30 anni ...

