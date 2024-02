Torino vs Lazio | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Gara valida per il recupero della ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le due squadre si affrontano per un posto in Europa, visto che anche i granata sono pienamente in corsa per tornare a disputare le competizioni continentali.vssi giocherà giovedì 22 febbraio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata stanno avendo un rendimento discreto che permette loro di guardare ad un possibile piazzamento europeo. La squadra di Juric , che nelle ultime cinque giornate ha ottenuto nove punti, è al decimo posto con 36 punti, a meno cinque dal sesto posto I biancocelesti stanno provando a risalire verso il quarto posto, ma non senza qualche difficoltà . La squadra di Sarri è stata piuttosto discontinua nelle ultime ...

Lazio, Fabiani: "Ho fatto notare all'arbitro i suoi errori, prenderò una squalifica piuttosto lunga": In vista di Torino - Lazio di giovedì non volevo mettere troppa benzina sul fuoco, anche perché questo è un ambiente particolare. Siamo tutti dispiaciuti quando non parliamo con la stampa perché ...

Tutto contro, la Lazio si arrende al Bologna: Meglio pensare al Torino, anche se l'ottavo posto suona come una condanna per una Lazio anonima in campionato con il fardello di nove sconfitte sulle spalle a far presagire una posizione finale non ...

Calcio: Serie A. La Penna arbitra il recupero Torino - Lazio: Giovedì granata e biancocelesti in campo per recuperare la gara del 21esimo turno ROMA - Sarà Federico La Penna ad arbitare Torino - Lazio, recupero della 21esima giornata di Serie A in programma giovedì 22 alle 20.45. Con il fischietto della sezione di Roma ci saranno gli assistenti Scatragli e Bahri, il quarto ufficiale ...