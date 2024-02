Torino | via libera per Buongiorno | ecco quando torna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:01 Squadre in campo, palla a due in arrivo! 18:00 QUINTETTI – VENEZIA: Spissu Casarin Tucker Simms ... (oasport)

Torino-Lucchese sarà visibile in tv? Ecco le informazioni su data , orario e diretta streaming del match valido per gli ottavi di finale del Torneo ... (sportface)

Sospensione idrica per riparazione urgente a Torino di Sangro oggi: ...disagio e/o pericolo a persone o cose - specifica il gestore idrico Sasi - si necessita di un intervento di interruzione della fornitura non differibile nel comune di Torino di Sangro, Zona via ...

Ammesso al Programma Studi della Nasa, ricercatore barese cerca fondi per l'iscrizione: 'I miei risparmi non bastano': 'Ho completato la laurea specialistica a Torino perché volevo approfondire gli aspetti della ... Ho tanti amici e colleghi che sono andati via, per esempio a Milano. Io voglio riuscire a fare qualcosa ...

Simest (Cdp) e Confapi, come lanciare la propria impresa all'estero: via al roadshow da Napoli: ... e Confapi, Confederazione italiana della piccola e media industria privata, danno il via da Napoli ... Bologna - Fiera Mecspe, 7 marzo; Sicilia, 6 maggio; Lombardia, 22 maggio; Pisa, 12 giugno; Torino, ...