Torino | migliorano le condizioni di Buongiorno | vicino il suo rientro

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Manca sempre meno al ritorno in campo di Alessandro, difensore del, ancora ai box dopo la lussazione alla spalla rimediata contro il Cagliari. Tramite un comunicato ufficiale, la società granata ha infatti fornito novità in merito alledel calciatore, lasciando filtrare ottimismo: “Il controllo eseguito in data odierna a Roma con il Professor Giovanni Di Giacomo ha confermato il buon decorso clinico degli esiti della lussazione di spalla rimediata dal calciatore Alessandrodurante il match Cagliari –– si legge -. Verrà quindi a breve terminata la riabilitazione e poi il calciatore potrà riprendere gradualmente gli allenamenti con la squadra“. SportFace.