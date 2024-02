Torino | ecco le condizioni di Buongiorno | le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ilha pubblicato un comunicato in merito allefisiche del suo difensore centrale, AlessandroIlha pubblicato un comunicato in merito allefisiche del suo difensore centrale, Alessandrola nota granata. COMUNICATO – Il controllo eseguito in data odierna a Roma con il Professor Giovanni Di Giacomo ha confermato il buon decorso clinico degli esiti della lussazione di spalla rimediata dal calciatore Alessandrodurante il match Cagliari –. Verrà quindi a breve terminata la riabilitazione e poi il calciatore potrà riprendere gradualmente gli allenamenti con la squadra.