Tiro con l’arco | tutti i big italiani al via degli Europei indoor di Varazdin

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Da domani, martedì 20 febbraio a domenica 25 febbraio andranno in scena i Campionati2024 dicon, primo grande evento della stagione internazionale con in palio le medaglie, in un’annata che culminerà con le Olimpiadi di Parigi. La rassegna continentale si svolgerà a(Croazia) e vedrà impegnate ben tre divisioni: olimpico, compound e arco nudo. La competizione torna dopo che l’appuntamento dell’anno scorso a Samsun fu cancellato a causa del terribile terremoto che ha sconvolto la parte centrale della Turchia. L’ultima edizione disputata è quindi quella del 2021 a Lasko (Slovenia) con l’Italia che salì ben 12 volte sul podio conquistando il secondo posto del medagliere generale. Sono 32 in tutto i convocati dell’Italia per questa rassegna, tra categorie senior e ...