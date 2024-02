Tiro con l’arco | Europei indoor | azzurri pronti | domani il via alle gare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Archiviate le sfide del Tricolori al chiuso di Pordenone, l’Italia è partita ieri sera in pullman per raggiungere Varazdin, in Croazia, dove da martedì 20 a sabato 24 febbraio andranno in scena i Campionatidicon. L’ultima edizione disputata è quindi quella del 2021 a Lasko, in Slovenia, con l’Italia che volò ben 12 volte sul podio conquistando il secondo posto del medagliere, con grandissime prestazioni soprattutto da parte della divisione arco nudo, all’esordio in quella occasione. In totale sono 32 gliin gara in Croazia, nelolimpico senior la convocazione è arrivata a Matteo Borsani, Alessandro Paoli, Mauro Nespoli, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. Tra gli Junior maglia azzurra per Riccardo Alfano, Francesco Pernice, ...