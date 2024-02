Tiro con l’arco | Campionati Italiani Indoor 2024 | Musolesi e Mijno conquistano i titoli individuali nell’olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Idicon, andati in scena nell’ultimo weekend alla Fiera di Pordenone, hanno registrato la partecipazione di oltre 1300 atleti complessivi tra le divisioni compound, arco nudo e olimpico. Impegnati anche i 34 azzurri giunti in Croazia quest’oggi in vista deiEuropei al coperto di Varazdin. Non sono mancate le sorprese nei torneidi ricurvo, con Federicoche ha centrato il primo titolo nazionale assoluto battendo in finale Matteo Bilisari per 6-4. Il podio è stato completato in terza posizione da Matteo Borsani, che ha battuto 6-2 il sorprendente diciassettenne Davide De Giovanni (strepitoso ai quarti nella vittoria contro la stella tricolore Mauro Nespoli) ...