L’ ospedale Nasser nella città meridionale di Khan Younis non è più funzionante da domenica mattina, ha annunciato il portavoce del ministero della ... (metropolitanmagazine)

Tim di slancio in Borsa . Il titolo chiude in rialzo del 5,9% a 0,29 euro. A dare slancio Bofa che ha alzato, a valle della trimestrale, la ... ()

Tim chiude di slancio in Borsa a +5,9%: Tim di slancio in Borsa. Il titolo chiude in rialzo del 5,9% a 0,29 euro. A dare slancio Bofa che ha alzato, a valle della trimestrale, la raccomandazione da 'neutral' a 'buy'. .

Borsa: Europa in stallo senza Wall Street, a Milano ( - 0,2%) sprint di Tim: Cosi' il Ftse Mib di Milano chiude a - 0,18%, sotto la parita' anche il Dax di Francoforte ( - 0,15%). Venendo ai titoli, a Piazza Affari sprint di Tim, che termina la seduta in rialzo del 5,9%, dopo ...

Borsa: Europa in stallo senza Wall Street, a Milano ( - 0,2%) sprint di Tim - 2: A Piazza Affari protagonista assoluta di giornata Tim (+5,9%), in scia all'upgrade da parte di BofA,... Da sottolineare la difficolta' dell'intero settore tyre in Europa, con Michelin che chiude con un -...