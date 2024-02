Tierra! | inizio sold out a Stezzano con Franco Berrino

(Di lunedì 19 febbraio 2024). L’edizione 2024 di “Nuove rotte per un mondo più umano” inizia con unout. Il primo appuntamento della rassegna culturale itinerante, che si terrà mercoledì 21 febbraio alle 21 all’Auditorium Moscheni della scuola media “Nullo” a, fa registrare il tutto esaurito. La serata, intitolata “Accorgersi di vivere”, vede protagonista, medico e maestro riconosciuto della sana alimentazione e le sue preziose istruzioni per mangiare con giudizio e ridurre i rischi di ammalarsi. Il cartellone prosegue proponendo al pubblico bergamasco la possibilità di incontrare ed ascoltare tanti autorevoli ospiti, eccellenze nei vari campi del sapere, per individuare strumenti e percorsi che aiutino a costruire un mondo più solidale, rispettoso dell’ambiente e ...

Incomprensioni archiviate tra il Papa e Milei. Un'ora di colloquio cordiale (C. Marino): L'incontro ha avuto inizio alle 9:00 ed è durato fino alle 10:00, un tempo dunque piuttosto lungo. ... che Milei descrisse Francesco come un 'imbécil' ' e 'representante del maligno en la Tierra'. Per ...

Chi era il vero Robinson Crusoe Il corsaro Alexander Selkirk: All'inizio del '700 il corsaro Alexander Selkirk passò quasi cinque anni su un'isola deserta. Ne nacque ... Más a Tierra (letteralmente "la più vicina a terra"). Selkirk, che era di carattere litigioso ...

Cuneo, al Cinema Teatro Don Bosco torna il cartellone di SPETTACOLARE!: ...di Giulia Marro e Daniele Manassero 11 mag 2024 - ore 21.15 - Etnoricerca - SON DE MI TIERRA - ...si possono acquistare IN CASSA quando la Sala è aperta per altri eventi in programma (dopo l'inizio dell'...