Thuram | «Vogliamo vincere! Ecco come si ferma Griezmann»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’Inter ricomincia il suo cammino Europeo domani sera. A San Siro ospite l’Atletico Madrid per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League., ad Inter TV, ha parlato così dell’avvicinamento al match VINCERE – Cosìsu Inter-Atletico Madrid: «La partita si preparauna partita di campionato,vincere, far bene ed essere concentrati dal 1?. Una partitale altre.? Uno dei migliori giocatori al mondo. I giocatori così sino da squadra, con 11 compagni sul campo per aiutare a vincere l’Inter. Segreto coesione gruppo? I compagni, mi hanno portato bene dentro la squadra». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...