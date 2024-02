Thuram | «Dobbiamo essere noi stessi! Inzaghi? Molto franco!»

Thuram attende di scendere in campo al Meazza per Inter-Verona, il primo impegno del 2024 e di un mese di gennaio molto impegnativo. ... (inter-news)

Salernitana, esordio amaro per Liverani, l'Inter non fa sconti: Carlos Augusto scappa sulla fascia, cross basso e Thuram di piatto deposita in rete: 1 - 0. Nemmeno ... Non dobbiamo avere la forza per provare a cambiare gli eventi, poi magari non ce la facciamo, ma ...

Inter in fuga: 4 gol alla Salernitana e +10 sulla Juve che oggi va a Verona. In campo anche Napoli e Atalanta: La ripresa è stata pura accademia e Inzaghi s'è concesso il lusso di far uscire Lautaro, Thuram, ... Allegri: "Non è un buon momento, dobbiamo migliorare. Il mio futuro Ho un anno di contratto" "...

Milan: Basta fuoco amico (e se Gasp 1 Pioli 4 ): ...o di decisioni che possiamo definire 'particolari' come ad esempio sul goal di Acerbi con Thuram ...Pioli con alterne fortune ha proposto il modulo a tre ad esempio nel finale contro il Napoli) dobbiamo ...