Thom Browne non ha ancora finito di reinventare il menswear

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 19 febbraio 2024)è stato uno dei primi grandi designer americani dia disegnare abiti per uomini, o almeno a disegnare abiti che ha effettivamente prodotto e venduto nella sezione maschile. Lo so perché ne possiedo uno. Ricordate l 'abito di Pete Davidson al Met Gala? Ho messo le mani sullo stesso abito a colonna, ma in grigio, qualche anno prima della famigerata apparizione del comico sul tappeto rosso.ha introdotto la silhouette per la prima volta nel 2017. Non hoindossato l'abito, ma non è questo il punto. Il punto è che non bisogna lasciarsi ingannare dall'uniforme striminzita da scolaretto di: è molto più punk di quanto lasci intendere.ha sempre stravolto il conformismo - abiti grigi, brogue a punta - per fini radicali, e per ...